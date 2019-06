Bendsneyder vroeg onderuit tijdens TT Assen

De TT van Assen is op een sof uitgedraaid voor Bo Bendsneyder. De Rotterdamse motorracer ging al vroeg in de race van de Moto2 onderuit. Hij schoof halverwege de tweede ronde (Ruskenhoek) van de baan en bleef even liggen in de grindbak. Hij moest ondersteuning krijgen om van het circuit af te wandelen.