Stam over eerste ontvangst in De Kuip: 'Geeft mij en de spelers een goed gevoel'

"We kwamen het veld op en de fans zijn zoals altijd heel enthousiast, dat geeft mij en de spelers een heel goed gevoel", aldus Stam, die zijn eerste week er in Rotterdam al weer op heeft zitten. "We hebben een lekkere trainingsweek gehad. Niet alleen qua weer, maar ook qua arbeid en intensiteit die de jongens hebben geleverd. Wij zijn vrij duidelijk in de manier hoe we willen spelen en wat we van de spelers verwachten, de jongens hebben keihard gewerkt."

Stam blikt ook terug op de eerste oefenwedstrijd tegen Putten, die Feyenoord zaterdag met 6-0 won . "We wilden winnen met zoveel mogelijk doelpunten. We creëerden de kansen om de score hoger uit te laten lopen, maar dat gebeurt uiteindelijk niet. Ik vond dat we verdedigend goed stonden en dat we agressief goede druk vooruit probeerden te geven", besluit Stam.

Bekijk hierboven het volledige interview van verslaggever Sinclair Bischop met Jaap Stam. Daarin gaat de trainer ook in op de situatie van Steven Berghuis en de jeugdspelers bij Feyenoord.