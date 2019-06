Brandweer druk met brand bij Botlekbrug

De brandweer had moeite om het vuur te blussen. Foto: MediaTV.

De brandweer is in de nacht van zaterdag op zondag bijna 3,5 uur beziggeweest met het blussen van een brand bij de Botlekbrug. De brand brak uit op de Venkelweg in Rotterdam-Hoogvliet, langs de A15. Er kwam veel rook vrij, de weg werd daardoor tijdelijk afgesloten.