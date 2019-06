Fototentoonstelling over hiv moet publiek beter informeren

Foto's van de tentoonstelling over hiv van The Stigma Project

Twintig portretfoto's van onherkenbare hiv-patiënten staan de komende twee weken voor De Doelen in Rotterdam. Ze zijn van fotografe Marjolein Annegarn, zelf hiv-positief. Met haar tentoonstelling wil ze de vooroordelen over hiv wegnemen.

"Ik zie nog steeds dat mensen met hiv zich schamen of verstoppen", vertelt Marjolein, die sinds 1986 al hiv heeft. Er waren toentertijd weinig medicijnen. Marjolein (56) kreeg te horen dat zij de dertig niet eens zou halen.

"Ondertussen is er gelukkig veel veranderd", vertelt ze opgelucht. Ondanks dat er medicatie is gekomen die het virus onderdrukt, bestaan er volgens Marjolein nog steeds vooroordelen over hiv-patiënten. "En dat maakt me heel erg boos."

Met haar foto's wil de fotografe het publiek beter informeren over hiv. Zo kunnen hiv-patiënten - als ze medicijnen slikken - seks hebben met mensen die geen hiv hebben en kinderen krijgen. "Als je dat weet, waarom zou je iemand met hiv anders behandelen?", vindt ze.