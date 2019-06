De man kwam een winkel uit op het Marinus Bolkplein in Rotterdam-Alexander toen iemand tegen hem aanliep. Deze persoon eiste geld. Toen hij dat niet kreeg nam hij het slachtoffer te grazen.

De berover ging er uiteindelijk zonder buit vandoor. Zijn slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe hij er nu aan toe is.