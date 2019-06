Fitte Bijlow geniet van eerste openbare training: 'Weer een beetje ouderwets'

Justin Bijlow is weer helemaal fit. De doelman van Feyenoord mistte een groot deel van vorig seizoen wegens een voetblessure, maar is nu klaar om de concurrentiestrijd aan te gaan met Kenneth Vermeer en Nick Marsman.

"Ik ben goed de vakantie uit gekomen, tot nu toe geen last meer gehad. Ik ben fit dus we gaan de strijd aan", vertelt Bijlow, die zondagochtend genoot van de eerste openbare training van Feyenoord. "Het was weer een beetje ouderwets, goed georganiseerd. Lekker om weer in De Kuip te staan."

Vorig jaar kreeg Bijlow bij de start van het seizoen de voorkeur van toenmalig trainer Giovanni van Bronckhorst. Nu moet hij zich bij de nieuwe trainer, Jaap Stam, opnieuw laten zien. "Ik ga nergens vanuit, je moet elk jaar opnieuw presteren en je best doen."

