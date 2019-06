Oranje pakt brons in Pro League, Hertzberger trefzeker

De Nederlandse hockeyers hebben bij de Grand Final van de eerste editie van de Pro League brons gewonnen. In de 'troostfinale' was Oranje met 5-3 te sterk voor Groot-Brittanniƫ. Jeroen Hertzberger was op het veld van het Wagener Stadion in Amstelveen van grote waarde voor Nederland door twee keer te scoren.