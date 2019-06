Lantaarnpaal verdwijnt in sinkhole na nieuwe leidingbreuk in Rotterdam

In het wegdek is een sinkhole ontstaan. Een lantaarnpaal zakte er in weg, net als de trede van een trap die naar een voordeur van een huis leidde. Ook parkeerplaatsen staan onder water, sommige mensen hebben hun auto verplaatst.

De waterleiding is inmiddels afgesloten. De gemeente, Stedin en waterleidingbedrijf Evides komen ter plaatse en nemen de hulpverlening over, aldus de Veiligheidsregio.

Volgens Evides zijn monteurs onderweg. Over de oorzaak van de leidingbreuk kon de woordvoerder van het waterbedrijf nog niets zeggen. Er is een mobiel watertappunt ingericht in de Zwarte Paardenstraat.

Eerder deze week ontstond er ook al een sinkhole voor de deur van een appartementencomplex in Rotterdam-Rubroek na een waterleidingbreuk. De waterleiding brak toen, omdat de ondergrond niet stabiel was. Die instabiliteit was mogelijk veroorzaakt door trillingen van verkeer, droogte of zware regenval, noemde Evides als redenen.