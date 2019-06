Rotterdamse Sharon Pieksma is Miss Nederland

Sharon Pieksma (24) is zondag verkozen tot Miss Nederland. De Rotterdamse die al sinds haar dertiende als model werkt, versloeg negen andere finalisten en mag Nederland vertegenwoordigen bij de Miss Universe-verkiezing.

De nieuwe Miss Nederland wil zich inzetten om plastic uit onze maatschappij te verwijderen. "Ik wil de wereld een stukje beter maken met als doel: minder plastic. We moeten onze planeet beschermen."

Tv-kijkers konden Pieksma de afgelopen weken zien bij RTL4 in het tv-programma 'Op jacht naar de kroon'. Zondagmiddag was het tijd voor de finale, waarin de kandidaten onder meer in bikini moesten verschijnen.

Pieksma begon haar loopbaan met een modellenwedstrijd voor Vingino Jeans waar ze won, maar niet verder kon deelnemen omdat ze te lang was. Omdat ze zo graag model wilde worden, postte ze samen met een fotograaf foto's op social media waardoor ze steeds bekender werd. Ook deed ze mee aan Holland’s Next Topmodel.

Vorig jaar was Rotterdam ook al leverancier van Miss Nederland: toen won Rahima Dirkse. Zij viel in de eerste rond van de Miss Universe-verkiezing af.