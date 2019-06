Rotterdamse organisator Vestiville blijft langer vastzitten in België

De Rotterdamse Aymira T. is in België zondag officieel aangehouden vanwege het afgelaste hiphop-festival Vestiville. Samen met haar broer en een Brit deed ze de organisatie van het muziekfestival dat vrijdag op het laatste moment werd afgelast.

Vestiville stond voor vrijdag, zaterdag en zondag op de rol in het Belgische Lommel. De eerste editie van het rapfestival had een ambitieus programma met grote namen als Cardi B., JA Rule & Ashanti, Migos en A$AP Rocky.

In de week voorafgaand aan de start gonsde het al van de geruchten dat de organisatie een janboel was. De burgemeester van Lommel haalde vrijdag een streep door het muziekfestival. Zo was de hoofdtribune niet klaar en was de medische post niet onvoldoende ingericht.

Omdat volgens de burgemeester de veiligheid van artiesten en bezoekers kon niet kon worden gegarandeerd, blies hij de zaak af. De Amerikaanse rapper A$AP Rocky, had die middag al laten weten dat hij niet zou optreden.

Toen het nieuws van de afgelasting bekend werd, stonden al honderden festivalbezoekers voor de poort. In hun woede bestormden ze het festivalterrein.

Aymira T. zou verantwoordelijk zijn geweest voor de financiën van Vestiville. Haar Belgische advocaat verwacht dat ze begin van de week verhoord wordt. Dan wordt duidelijk of de Rotterdamse voorlopig vrijkomt of vast blijft zitten en vrijdag opnieuw langs de onderzoeksrechter in Hasselt moet.