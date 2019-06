'Slavernij herdenken, maar we moeten ook verder'

Lucinda (45) is geboren in Suriname, maar woont al bijna heel haar leven in Rotterdam. "Ik ben een nazaat van een tot slaaf gemaakte", vertelt Lucinda. "Voor mij is het zo dat mijn vaders oma nog een tot slaaf gemaakte was. De verhalen zitten nog dichtbij."

Haar voordracht deed Lucinda in het Sranang en het Nederlands. In die eerste taal zit een stukje meer 'vooroudergevoel' in zit. Lucinda spreekt in het dagelijks leven vooral Nederlands.

De boodschap van Lucinda? "We moeten de slavernij en die periode herdenken. Dat we onze voorouders altijd met ons meedragen, in onze harten. Maar het is ook belangrijk om verder te gaan", vindt Lucinda.

Kijk hierboven naar een portret van Lucinda Malbons, de spoken word artist.