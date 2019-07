Appende fietser riskeert boete van 95 euro

Met een telefoon in de hand fietsen is vanaf maandag verboden. Wie wordt betrapt op fietsend bellen of appen, krijgt een boete van 95 euro.

Er is geen overgangsperiode, de politie heeft aangekondigd meteen te gaan handhaven. Het verbod moet het aantal doden en gewonden in het verkeer terugdringen.

De daling van het aantal verkeersdoden stagneert de laatste jaren en het aantal ernstig gewonden in het verkeer neemt toe.

Het is al sinds 2002 verboden om een mobieltje vast te houden achter het stuur van een motorvoertuig, bromfiets of gehandicaptenvoertuig. In 2009 kwam dat verbod er ook voor snorfietsen. Een automobilist die wordt gepakt met een mobiel in de hand moet 240 euro boete betalen.

De overheid begon vorig jaar met de MONO-campagne om het gebruik van sociale media op de fiets en achter het stuur terug te dringen.