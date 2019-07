Berghuis terug bij Feyenoord

Malacia speelde nog wedstrijden met Jong Oranje. Berghuis zat in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de Nations League eindronde, maar viel op het laatste moment af. Berghuis ging wel mee naar het trainingskamp in Portugal.

Berghuis, die in de belangstelling staat van PSV, is nog altijd in gesprek met Feyenoord om zijn nog twee jaar lopende contract te verlengen. De aanvaller staat niet onwelwillend tegenover een langer verblijf in de Kuip. De nieuwe trainer Jaap Stam heeft voor de vakantie van Berghuis ook al een gesprek gehad over de rol die hij komend seizoen bij Feyenoord kan invullen.

PSV ziet in Berghuis de ideale opvolger van de aanvallers Bergwijn en Lozano, die zo goed als zeker uit Eindhoven vertrekken. PSV zal wel diep in de buidel moeten tasten om Berghuis van Feyenoord over te nemen. Ook met PSV heeft Berghuis voor zijn vakantie contact gehad.

Feyenoord traint maandag twee keer. Om half negen besloten en om 11:00 openbaar.