Rotterdammer Olivier op kwart van wandeltocht van Finland naar Griekenland

De Rotterdamse Olivier Scheffer is in de derde week van zijn tien weken durende wandeltocht van Finland naar Griekenland. Afgelopen weekend is hij de Poolse grens overgegaan.

“Ik had allerlei anticipaties bij Polen, die zijn nu al waargemaakt. Ik zwaaide naar mensen en die zwaaiden gewoon terug!" vertelt hij. "Ik heb drie weken niet meegemaakt dat mensen vriendelijk met elkaar in de omgang zijn. In de Baltische staten is dat kennelijk helemaal niet aan de orde. Als je daar zwaait, is dat een soort vijandelijk begin. Maar hier zwaaien ze keihard terug!”

Toilet in de tuin

“Ik heb in een gehucht in een airbnb geslapen, in een klein schuurtje", vervolgt hij. "De wc was ergens achterin een tuin, de douche in weer een ander hoekje. En de vrouw des huizes had een fantastische maaltijd gemaakt waarvan het grootste deel uit eigen tuin kwam.”

Ook de overgang naar Polen was wel een bijzondere. “Ik moest zoeken naar de grens, er stond niet eens een paaltje. Mooi om te zien dat binnen Europa de grenzen zijn weggevaagd, dat vind ik wel prettig.”

Naar Griekenland

Hij is nog zeker wel twee weken bezig om Polen te doorkruisen op weg naar Griekenland.

Vorige week heeft hij een deel van de reis per bus gedaan, omdat hij zodanig om moest reizen dat het aantal kilometers dat hij per dag moest lopen, te veel voor hem werd.

Momenteel loopt hij ongeveer veertig kilometer per dag. De bedoeling is dat hij uiteindelijk in Thessaloniki in Griekenland aankomt. Vandaar zal hij doorreizen met de trein naar Berlijn en daarna naar Leipzig, om op tijd te zijn bij een tentoonstelling van Rotterdamse kunstenaars. Hij heeft er goede hoop in dat hij dit gewoon gaat halen.