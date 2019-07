Politiecontrole in Kralingen: 35 appende fietsers balen

De Rotterdamse politie heeft maandagmorgen in Kralingen in een paar uur tijd 35 appende fietsers op de bon geslingerd. Ze mogen allemaal 95 euro aftikken.

Agenten stonden enigszins verdekt opgesteld in de buurt van het Libanon, een middelbare school. Daar liep de ene fietser na de andere tegen de lamp.

Vanaf 1 juli mogen ook fietsers in het verkeer geen mobiele telefoon of ander mobiel elektronisch apparaat meer in hun hand hebben. Appen en bellen achter het stuur van een auto was al eerder verboden.

De politie waarschuwt dat er de komende dagen intensief gecontroleerd zal worden. Een van de controleurs: "Dus laat die mobiel in je zak."