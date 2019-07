Zwembad De Fakkel in Ridderkerk dicht na vechtpartijen

Zwembad De Fakkel in Ridderkerk is zaterdag ontruimd na vechtpartijen tussen groepen jongeren. In overleg met de politie is besloten het bad te ontruimen. De reacties van bezoekers liegen er niet om. "Opstootjes, dieven die hun gang konden gaan. Onveilige situatie voor jong en oud!"

De reacties op de Facebookpagina van het zwembad stromen binnen. "Jammer dat wij als gezin niet eens normaal kunnen zwemmen door alle asociale groeperingen die elkaar uit lopen te dagen!", schrijft een teleurgestelde bezoekster. "Herrie, getrap, geklap tegen de wanden van grote groepen jongeren. Zoveel politie aanwezig!", vertelt een moeder die er zaterdag bij was.

"Meerdere bezoekers hebben het niet gezellig gehouden", zegt directrice Angela Snel. Hoeveel jongeren zich zaterdag hebben misdragen, kan ze niet zeggen. "Maar het waren er meer dan een handvol." Ze gaat nu kijken hoe ze de problemen kunnen aanpakken.

Volgens RTV Ridderkerk stond er zaterdag nog op de Facebookpagina van de Fakkel dat het bad gesloten was in verband met technische storingen. Dat bericht is inmiddels verwijderd. Meerdere bezoekers proberen nu hun entreegeld terug te krijgen van het zwembad. Of dat gaat lukken, is niet bekend.

Zelf ook aanwezig geweest afgelopen zaterdag? Mail uw verhaal en/of foto's of video's naar internet@rijnmond.nl