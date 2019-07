Amerikaan (49) verdacht van ontucht met Rotterdamse Hania (12)

De Amerikaan moest maandag voor het eerst voor de rechtbank verschijnen om te kijken of zijn voorlopige hechtenis al dan niet verlengd moest worden.

De 12-jarige Hania uit Rotterdam verdween afgelopen donderdag met een smoes van school. Ze zei dat ze naar de orthodontist moest, maar dat bleek niet te kloppen. Niemand kon daarna contact met haar krijgen en daarom werd een Amber Alert uitgestuurd.

Vrijdag werd het meisje herkend bij een hotel in Rotterdam, waar ze samen met de Amerikaan was.



Het onderzoek naar wat er precies is gebeurd vanaf haar verdwijning tot aan het moment dat ze is teruggevonden, gaat verder. Ook zoekt de politie, zowel in Nederland als in Amerika, uit hoe de verdachte met haar in contact is gekomen.

De verdachte zit in volledige beperkingen, wat inhoudt dat hij alleen met zijn advocaat contact mag hebben.