Achtervolging door centrum Schiedam eindigt in crash

Een automobilist is maandagmorgen aangehouden na een achtervolging door onder meer het centrum van Schiedam. Hij bleek niet alleen te hard te rijden, maar had nog heel wat meer op zijn kerfstok staan.

De man had nog meerdere openstaande boetes, moest nog een paar dagen celstraf uitzitten, zijn auto was onverzekerd, niet APK-gekeurd en hij bleek te rijden zonder rijbewijs - iets waar hij al eerder voor was bekeurd.

De politie kreeg hem te pakken toen hij zijn auto tegen een geparkeerde auto crashte en er te voet vandoor ging.