Meer inzicht in vervoer van containers

Een container vanuit Azië naar Rotterdam en verder verschepen gaat meestal gepaard met formulieren, mails, handtekeningen en afwachten tot lading uiteindelijk arriveert, maar deze week is dat voor het eerst volledig digitaal geregeld via blockchaintechnologie.

Bij het verschepen van een lading vanuit bijvoorbeeld Korea zijn veel partijen betrokken. Denk aan de zeeschepen, de overslagbedrijven in de havens en de binnenvaartschepen en vrachtwagens die de vracht verder vervoeren naar de bedrijven in het binnenland. Met technologie zoals nu uitgetest, kunnen die partijen informatie over lading gemakkelijker delen en is de vracht precies te volgen.

Kostenbesparing

Als die gegevens voor de betrokkenen beschikbaar komen, kunnen verladers, rederijen of anderen direct reageren op dingen terwijl die nog bezig zijn. Zoals een schip dat later dan gepland arriveert in de Rotterdamse haven en daarmee onverhoopt tegelijkertijd met een ander groot vrachtschip aankomt. Dan zijn er extra vrachtwagens nodig, of de vervoerder kiest voor een groter binnenschip. Dat kan vertraging voorkomen in het transport van de goederen en dat zorgt dan weer voor kostenbesparing.

Digitaal

De container die uit Korea is gekomen is onderdeel van een proef met het systeem ‘DELIVER’. Bij dit systeem zijn verladers, logistieke dienstverleners, autoriteiten en banken betrokken. Alle benodigde vrachtpapieren waren alleen digitaal toegankelijk. Ook de financiering is geregeld via een digitaal systeem. En daarnaast is bewezen dat containers van deur tot deur kunnen worden gevolgd in een beveiligd digitaal systeem.

Het uiteindelijke doel is om een open, onafhankelijk en internationaal platform voor de vrachtscheepvaart in te stellen.

Blockchain

Blockchain is een technologie waarmee gegevens digitaal worden vastgelegd. Het is een technologie zonder een centrale autoriteit, waardoor de gegevens moeilijk vanuit één punt te hacken of te vervalsen zijn.