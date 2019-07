Ruud de Boer ontmoet... verschilmakers Louisa en Peter

De gasten die Ruud maandagavond ontvangt tussen 19.00 en 20.00 uur, maken een groot verschil voor heel veel kinderen. Louisa Boulkhrif, moeder uit Rotterdam-Zuid, startte in 2014 met huiswerkbegeleiding voor scholieren in een buurthuis in de Rotterdamse wijk Vreewijk. Ze kwam tot dit initiatief doordat ze zelf tegen obstakels aanliep met het helpen van haar eigen kinderen.

Peter de Klerk is steun en toeverlaat van Louisa. Want het nobele initiatief van Louisa liep behoorlijk uit de hand: in positieve zin. Want rond 500 kinderen zijn inmiddels ingeschreven bij de Stichting Zuiderlokaal!

