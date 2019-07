Excelsior en Horemans dichtbij akkoord

Horemans was aan het eind van het seizoen basisspeler bij Excelsior. Vorige week liet trainer Ricardo Moniz al weten dat hij Horemans graag zo spoedig mogelijk aan zijn selectie zou willen toevoegen.

Mendes Moreira

Excelsior won zaterdag overtuigend met 10-0 van derdeklasser IJVV De Zwervers (samenvatting bovenaan dit bericht, red.). Grote man was proefspeler Ahmad Mendes Moreira. Met de Schiedammer is afgesproken dat hij tien dagen op proef zou zijn. Dit houdt in dat hij sowieso tot aan het einde van deze week op stage is.

Ook verwacht Excelsior dat zij deze week definitief afscheid nemen van Jerdy Schouten. De middenvelder kan naar Bologna in de Serie A voor een bedrag van ongeveer twee miljoen euro. Nooit eerder verkocht Excelsior een speler voor zo'n groot bedrag.