Burgemeester over zwembad De Fakkel: 'Als dit nog een keer gebeurt is het einde verhaal'

De gemeente Ridderkerk is het zat. Burgemeester Anny Attema geeft de leiding van zwembad De Fakkel nog één kans om orde op zaken te stellen, na de ontruiming van afgelopen weekeinde. "Het vertrouwen in het management van het zwembad is door de ernstige incidenten ernstig geschaad en daar kunnen we niet verder mee."

Zaterdag werd het zwembad ontruimd na vechtpartijen tussen groepen jongeren. Volgens de burgemeester is de leiding van het zwembad ernstig tekortgeschoten. "Er is veel te laat ingegrepen, onverantwoord", zegt ze. "We mogen van geluk spreken dat er geen ongelukken zijn gebeurd."

Leiding niet aanwezig

De burgemeester verwijt het management onder meer zelf niet aanwezig te zijn in het zwembad en alles over te laten aan slecht toegerust personeel. Ook waren er veel te weinig beveiligers. "Het personeel dat aanwezig was heeft gedaan wat het kon", zegt de burgemeester.

Ze had de leiding maandagochtend bij zich ontboden en eist dat het management vanaf nu zelf aanwezig is om de veiligheid te garanderen en drastische maatregelen te nemen. "Ze hebben géén tijd om te zorgen dat dit nooit meer gebeurt. Het zwembad zal veilig zijn, of zal niet zijn."

Andere hekken

Twan Teelen, bestuurder van Sport en Welzijn waar ook De Fakkel onder valt, belooft beterschap. "We kunnen het nooit honderd procent voorkomen", zegt hij over de eis van de burgemeester. Hij suggereert onder meer technische maatregelen en kijken naar andere hekken. Ook wil hij extra medewerkers inzetten en nog eens naar de protocollen kijken.

Volgens hem is het probleem niet een personeelstekort. "We hebben zes mensen die toezicht houden en we hebben drie vier vijf of zes beveiligers die voor de orde op de ligweide zorgen. Wij doen ons uiterste best voor een schoon, heel en veilig familiebad."

Hij noemt het niet alleen een probleem van Ridderkerk, maar noemt als voorbeeld problemen in zwembaden in Düsseldorf, Zeeland en Amersfoort. We hebben te maken met een andere maatschappij, anders van normen en waarden.