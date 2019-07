OM: twee jaar langer tbs voor moordenaar Rowena Rikkers'

De vraag is of het één of twee jaar verlenging zou moeten worden.

In de zomer van 2001 spoelde op Strand Nulde het rompje aan van een toen onbekend meisje. Pas maanden later werd bekend dat het ging om de vierjarige Rowena Rikkers uit Dordrecht. Dader Mike J. (50) was haar stiefvader. Hij werd in 2003 veroordeeld tot twaalf jaar cel en tbs met dwangverpleging.

De kliniek waar Mike J. zit stelde eerder verlenging van de tbs-maatregel met één jaar voor. Dat werd bijgesteld naar twee jaar omdat J. de laatste tijd niet meer meewerkt aan zijn behandeling.



Zijn advocaat vroeg om verlenging van de maatregel met één jaar. Dat is ook wat een psycholoog en psychiater eerder voorstelden in een ander advies.

De uitspraak is op 15 juli.