230 miljoen extra voor techniekonderwijs

Minister Slob bracht maandag 1,8 miljoen euro mee bij zijn bezoek aan het Insula College en het Dalton College in Dordrecht. De scholen krijgen extra geld voor het techniekonderwijs, dat ze in gezamenlijke praktijklokalen verzorgen.

In totaal deelde het ministerie van Onderwijs ruim 230 miljoen euro uit aan scholen, die samen met bedrijven goeie plannen hadden ingediend om het techniekonderwijs te verbeteren en meer kinderen te verleiden om te kiezen voor techniek.

Niet alleen in Dordrecht kwam extra geld terecht. Ook op andere plaatsen in de regio was het een beetje feest. Het Edudelta College in Middelharnis kreeg 3,7 miljoen, scholengemeenschap Nieuw Zuid in Rotterdam 8 miljoen.

Dringend

Het Zwijndrechtse Develstein College ontving 6 miljoen euro en de scholengemeenschap Helenium in Hellevoetsluis 5,6 miljoen. "Het is nodig" oordeelt de minister; "want het bedrijfsleven zit dringend verlegen om goed geschoold personeel."

De 'eeuwige' kritiek dat onderwijs en bedrijfsleven niet goed op elkaar aansluiten, wordt in Dordrecht niet herkend. "We werken hier de laatste jaren met moderne spullen", zegt een leerling. "Maar met extra geld kun je nog meer", zegt een andere.

Schoolleiding en docenten in Dordrecht zijn in hun nopjes met het extra geld. Net als Werkgevers Drechtsteden. Een aantal bij die organisatie aangesloten techniekbedrijven betaalt aan de verbeteringen mee.