Vijf partijen in de race voor bestuur Zuid-Holland

GroenLinks was de vijfde partij die aan het rijtje werd toegevoegd. Ook D66 was in beeld voor het overleg, maar werd in de gesprekken - die de informateurs met de andere partijen hadden - minder vaak genoemd dan de partij van lijsttrekker Berend Potjer.

De informateurs adviseren om met zes gedeputeerden te gaan werken. Nu zijn dat er nog vijf. Volgens Hermans en Vollebregt is een extra GS-lid nodig vanwege het brede takenpakket. Hun voorstel is dat de VVD twee gedeputeerden levert, de overige partijen één.

Forum voor Democratie, sinds maart de grootste partij in Zuid-Holland, zit niet meer aan bij de gesprekken. De partij had de leiding bij de formatie. Nadat deze onder leiding van Hans Wiegel mislukte en onvoldoende partijen met FvD wilden samenwerken, werd de opdracht teruggegeven.