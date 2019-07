Echte wapens bij open dag Hoekse bunker

De bunker van de Atlantikwall in Hoek van Holland had afgelopen weekend een open dag, rondleiding én demonstraties met echte wapens en kogels.

De demonstraties werden gegeven door re-enacters: in dit geval mensen die in Duitse uniformen uit de Tweede Wereldoorlog de tijd van de bezetting naspeelden.

Ron Veldman van de Dutch Re-enactment Group: “Deze locatie is tijdens de Tweede Wereldoorlog door Duitsers bezet geweest. We kunnen hier dan wel met Amerikaans of Engels uniform gaan staan, maar we willen de situatie laten zien zoals die was tijdens de bezetting, dus daar horen Duitse uniformen en wapens bij.”

Hoek van Holland was een zwaarbewapende vesting tijdens de Tweede Wereldoorlog. De bunker was onderdeel van de Atlantikwall: een verdedigingslinie van bunkers langs de Nederlandse kust.

Cor Quist van het Atlantikwall Museum: “De bunker was vroeger niet zichtbaar. We hebben er uiteindelijk toestemming voor gekregen om er een museum van te maken. Toen is de bunker volledig uit het zand gehaald. Wat wij interessant vinden, is dat het hier in Hoek van Holland allemaal is begonnen. Door de jaren heen zie je nu langs de hele Nederlandse kust Atlantikwall musea staan.”