Vaste bezoekers De Fakkel: chaos geen uitzondering

De incidenten van afgelopen zaterdag in Zwembad De Fakkel in Ridderkerk zijn geen uitzondering. Meerdere badgasten een een persoon die zegt een oud-medewerker te zijn, hebben zich maandag bij RTV Rijnmond gemeld met hun ervaringen.

Het zwembad werd afgelopen zaterdag vroeger gesloten na vechtpartijen tussen groepen jongeren. In overleg met de politie werd het bad ontruimd.

Onveilig

De bezoekers van het zwembad geven aan zich regelmatig onveilig te voelen, zeker de ouders met kleine kinderen. Kleine kinderen worden omver gelopen door groepen jongeren, er heerst een agressieve sfeer.

Probleem is volgens velen het gebrek aan controle: jongeren klimmen buiten de rijen om over toegangspoortjes of over de hekken wanneer het bad is gesloten voor nieuwe gasten. Sommigen vinden dat er meer mensen binnen worden gelaten dan verantwoord is.

Een van de bezoekers schrijft: “Het verbaast me niks dat dit is gebeurd. Terwijl wij en meerdere gezinnen met kleine kinderen keurig in de rij stonden te wachten in de kokende zon, kwam er een grote groep Afrikaanse jongemannen aan die zich langs de rij bij de deur naar binnen drong. De ‘beveiliger’ keek niet op of om: hij reageerde laconiek dat hij in z’n eentje toch niks tegen die groep kon beginnen. We bleven maar gewoon staan maar dat de beveiliging buiten geen meerwaarde heeft werd meteen duidelijk.”

Tekort aan personeel

Er zou sowieso te weinig personeel zijn. Een bezoeker schrijft dat hij dit letterlijk te horen kreeg: "Een van de medewerkers met security hesje vertelde mij dat er 3 beveiligers waren, maar dat ze minimaal 6 mensen nodig hadden."

Ook het badpersoneel is onderbezet en volgens een aantal gasten te jong om de verantwoordelijkheid te hebben over honderden zwemmers. Volgens een oud-medewerker stond er in haar tijd drie jaar geleden geregeld onbevoegd personeel aan het bad, mensen die niet konden zwemmen en jonge vakantiekrachten. Het management zou een spreekverbod hebben opgelegd aan de medewerkers. "Alles moest in de doofpot....het is niet de vraag of er iets gaat gebeuren maar wanneer."

Het personeel zelf geeft volgens de badgasten aan weinig tegen overlastgevende groepen te kunnen doen wanneer ze illegaal binnenkomen en wanneer ze zich misdragen in het bad. "Een badjuffrouw zei, nadat ik melding deed van over het hek klimmen, als je klachten hebt moet je dit melden bij de gemeente."

Een andere bezoeker voegt toe: "Ik was meer bezig om mijn jonge kinderen veilig te houden dan gewoon genieten. Vechtpartijen kun je nooit uitsluiten, maar het zwembad kon zeker meer doen om te voorkomen dat tuig over het hek klom. Denk hierbij aan prikkeldraad boven het hek, hogere hekken of meer personeel om de omheining in de gaten te houden. De beveiliging was voornamelijk in gesprek met bezoekers die vanwege de drukte niet meer naar binnen mochten, hekklimmers hadden hierdoor alle gelegenheid om illegaal binnen te komen.”

Vierkante meters opeisen

Een veelgehoorde klacht is dat de wantoestanden al langer aan de gang zijn. Ook zijn er wel ideeën over de veroorzakers van alle ellende. "Het gaat om jongeren wonend in Ridderkerk of hier niet ver vandaan, deze gaan dan op de grasweide de macht creëren door uit elkaar te gaan zitten/liggen en dan de vierkante meters opeisen. Er zijn dan zogenaamde sporten, de Badr Hari trappen en klappen, je zegt er wat van en dan kan je met een dik oog (als het daarbij blijft) naar het ziekenhuis."

Volgens deze getuige is dit sinds 2013 aan de gang. "Wij zijn na deze tijd nooit meer met onze kleinkinderen in dit bad geweest. Iedere organisatie en het zwembad nu ook weer, wast zijn handen in onschuld."

Behalve de onrust, vechtpartijen en onderbemande beveiliging, is er volgens getuigen ook sprake van diefstal, onder meer uit de kluisjes in het zwembad.

Oplossingen

Burgemeester Attema heeft al gezegd dat dit niet nog eens mag gebeuren. Als het nogmaals uit de hand loopt, wordt het zwembad gesloten.

