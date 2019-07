Bemanning sleepboten Svitzer volhardt in loonconflict

In 2014 gingen werknemers in een bedrijfscrisis akkoord met een ander werkrooster. Dat betekende gemiddeld meer uur werken, zonder loonsverhoging. Nu gaat het weer goed met het bedrijf, maar werknemers werken nog steeds gemiddeld zo'n acht uur per week meer dan waar ze voor worden betaald. Bij de afspraak in 2014 is niet afgesproken dat het om een tijdelijke maatregel zou gaan.



Werknemers willen een nieuwe cao, waarin het loon wordt aangepast naar het aantal gewerkte uren. De bonden FNV en Nautilus hebben eind juni een brief gestuurd naar de directeur van Svitzer in Denemarken. Daarin vragen ze hem om het cao-conflict met respect op te lossen.

De 63 medewerkers op de sleepboten willen een vierjarige cao, met 4 procent loonsverhoging per jaar. Svitzer wil niet meer dan 2 procent loonsverhoging per jaar. In Nederland varen zes sleepboten voor Svitzer, vijf in Amsterdam en één in de Rotterdamse haven.