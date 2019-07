Topstukken historische scheepswerf De Delft nog niet populair op online veiling

Het loopt nog niet storm bij de online veiling van de failliete inboedel van historische scheepswerf De Delft in Rotterdam. Een week nadat de volledige inboedel naar de veiling is gegaan, wordt er voornamelijk geboden op hout- en metaalbewerkingsmachines.

De verschillende replica's en museumstukken zijn tot nu toe minder populair. Op een van de topstukken, een houten replica boegbeeld van De Delft, is nog helemaal niet geboden. Je kunt daarop bieden vanaf duizend euro. Ook voor de romp van het linieschip De Delft in aanbouw, het anker en de vlaggenmast loopt nog niemand warm. Op het oude scheepskanon is inmiddels vier keer geboden, het hoogste bod is 130 euro.

Het populairste item is een hydraulische brikettenpers, daar is maandagavond al 39 keer op geboden. In totaal staan er 513 items online, van houten katrollen en museumstukken tot steigerdelen en zaag- en schuurmachines, en zelfs een vorkheftruck.



Vorige maand werd bekend dat ook de laatste reddingspoging van de scheepswerf was mislukt. Op 9 juli is er een kijkdag op de scheepswerf aan de Schiehaven, de veiling sluit 11 juli. Er is een heftruck met chauffeur aanwezig op de afhaaldagen. De inboedel staat op de website van veilinghuis Troostwijk.

De veiling schiet de teleurgestelde medewerkers van scheepswerf De Delft in het verkeerde keelgat. "Is 't echt nodig dat er met veel gedoe een veiling wordt gehouden? Triest, triest, die ambtenarij!", is in grote letters te lezen op de homepage van de website.