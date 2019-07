Een archieffoto van Manu in zijn tijd bij Feyenoord

Oud-Feyenoorder Elvis Manu gaat in China spelen. De aanvaller ruilt het Turkse Akhisar Belediyespor in voor Beijing Renhe.

Manu vertrok in 2015 bij Feyenoord en was vervolgens actief bij vier verschillende clubs uit Engeland en Turkije en bij Go Ahead Eagles.