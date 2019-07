Video: jacht van 117 meter in Capelle aan den IJssel te water gelaten

Jacht van 117 meter in Capelle aan den IJssel te water gelaten

Het grootste jacht tot nu toe in Nederland gebouwd is maandag bij scheepswerf Zwijnenburg in Capelle aan den IJssel casco te water gelaten. Met een lengte van 117 meter verslaat dit jacht, dat volgens insiders voor een Amerikaanse koper wordt gemaakt, het vorige record van 107 meter.