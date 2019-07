'Alleen zijn op je diploma-uitreiking mag niemand meemaken'

"Niemand stond er voor mij. Ik vond dat wel jammer," vertelt Buddy. "Ik zag wel klasgenoten die op het podium werden toegejuicht door familieleden." Dat er niemand voor Buddy juichte, kwam doordat hij van huis was weggelopen. "Ik ging niet meer met mijn familie om, ik had geen keus, laat ik het zo zeggen."

Het pijnlijke moment uit zijn jeugd kwam weer naar boven toen Buddy onlangs de berichten zag over geslaagde examenleerlingen. "Ik dacht: misschien kan ik dat vervelende moment bij anderen voorkomen, door er voor hem of haar te zijn, als er niemand bij hun diploma-uitreiking is."

Buddy deed vorige week een oproep via LinkedIn aan examenleerlingen om hem uit te nodigen bij hun diploma-uitreiking: "Ik zal je ondersteunen en toejuichen want niemand mag zo'n belangrijke moment alleen meemaken."

Daarna werd hij overspoeld met positieve reacties. "Heel veel leuke uitnodigingen, maar wel voor uitreikingen volgend jaar. Maar ik heb net iets gekregen voor volgende week. Het is op een school in Rotterdam," vertelt Buddy. "Als het doorgaat kom ik zeker met een aantal collega's toejuichen. Hoe we het gaan doen weet ik nog niet, maar het wordt in ieder geval onvergetelijk."