Rekenkamer: 'Rotterdam moet meer doen om internationale bedrijven aan te trekken'

Rotterdam moet meer doen om internationale bedrijven aan te trekken. Dat zegt Paul Hofstra, de directeur van de Rekenkamer Rotterdam. Uit het onderzoek dat maandag is gepresenteerd blijkt dat het aantal nieuwe buitenlandse bedrijven dat zich in Rotterdam vestigt sinds 2013 niet is toegenomen.

Dat kan veranderen volgens de Rekenkamer Rotterdam, als de gemeente maar gerichter gaat kijken welke bedrijven juist voor de stad van belang zijn. Ook moeten er meer internationale scholen en huizen voor expats komen.

Rotterdam doet er veel aan om buitenlandse bedrijven over te halen om zich hier te vestigen. Ook als de al aanwezige internationale bedrijven gaan uitbreiden is dat goed voor de lokale economie. Nu komen er jaarlijks 60 tot 70 nieuwe bedrijven. Directeur Paul Hofstra denkt dat het beter kan. Zeker gezien het goede vestigingsklimaat in Rotterdam en de groeiende economie. Hoeveel hadden het er dan moeten zijn? “Dat is moeilijk te zeggen, maar laten we voorzichtig beginnen met het dubbele."

Betere samenwerking

Volgens de Rekenkamer zijn er verschillende oorzaken waardoor groei uitblijft. In de eerste plaats door de instanties die met werving van de bedrijven bezig zijn. Dat zijn de gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf, Innovation Quarter en Rotterdam Partners. Hofstra: "Het zijn goeie partijen, maar de samenwerking is niet optimaal. Het komt te vaak voor dat ze elkaar beconcurreren. De gemeente moet de regie meer naar zich toetrekken."

Het zou de gemeente ontbreken aan een goede strategie welke bedrijven wel en welke bedrijven er hier niet zouden moeten komen. Hofstra: "Nu wordt er gekeken naar alle bedrijven. Er worden geen keuzes gemaakt. Dan ben je met een schot hagel bezig".

Huizen en internationale scholen

Rotterdam moet meer doen om bedrijven te faciliteren. Nu zijn er relatief te weinig woningen voor de buitenlandse werknemers. En ook zijn er niet veel internationale scholen, terwijl expats dat juist graag willen volgens de Rekenkamer.

De Rekenkamer heeft gebruik gemaakt van cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek tot 2016. Recentere cijfers zijn er niet. Mogelijk dat uit jongere cijfers blijkt dat het de laatste twee of drie jaar beter gaat.

Reactie gemeente

De gemeente Rotterdam laat weten alle conclusies en aanbevelingen over te nemen. Ze komen overeen met eerder onderzoek. Deze informatie wordt nu gebruikt voor het maken van nieuwe plannen en beleid. Voor een deel wordt er nu al meer de regie genomen door de gemeente.

De gemeente wijst er wel op dat in de onderzochte periode de economie minder goed was door de grote financiële crisis en bezuinigingen van de gemeente. Volgens de Rekenkamer Rotterdam heeft het uitblijven van een stijging van internationale bedrijven niets meer te maken met de financiële crisis. Die crisis was toen allang voorbij.

Rotterdam zegt zich naast de van oudsher sterke havenbedrijven ook te gaan richten op de nieuwe economie en innovatieve bedrijven.