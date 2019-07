Verdachte van moord op Karel Pronk mag worden uitgeleverd aan Nederland

Errol J. was ook betrokken bij de grote vechtpartij tussen de Hell's Angels en Mongols in een hotel in Blijdorp

Errol J., verdacht van de moord op de Delftse crimineel Karel Pronk (60), mag overgeleverd worden aan Nederland. Dat heeft de rechter in Spanje bepaald. De 52-jarige J. werd daar op 26 juni aangehouden.

J., die lid was van de Rotterdamse Hell's Angels, liep tegen de lamp tijdens een routinecontrole op de A2 tussen Madrid en Zaragoza. Volgens Spaanse media had hij een pistool en meerdere steekwapens bij zich. Wanneer J. naar Nederland komt, is nog niet duidelijk.

Errol J. werd vorige maand bij verstek veroordeeld voor een grote vechtpartij in 2016 tussen de Hell's Angels en de rivaliserende motorclub Mongols in een hotel in Rotterdam-Blijdorp en voor het mishandelen van een Rotterdamse tattooshophouder. Hij kreeg hiervoor vijf maanden cel.

Bij de opsporing hielde de Nederlandse politie er al rekening mee dat J. zich in het buitenland zou bevinden "in de omgeving van andere Hells Angel-members". Na de moord op Pronk zette justitie hem op de nationale opsporingslijst en loofde een beloning van 10 duizend euro uit voor de gouden tip.

Haagse Holleeder

Karel Pronk werd op 7 augustus 2018 op klaarlichte dag doodgeschoten bij een koffietent aan het Kalverbos in Delft. De schutter zou een hesje van de Hell's Angels hebben gedragen en zijn weggereden op een Harley Davidson.

Pronk, die ook wel "de Haagse Holleeder" werd genoemd, was in 2009 veroordeeld voor het leiden van een criminele organisatie, wietteelt en wapenbezit. Hij kreeg hiervoor zes jaar cel.

In 1991 gaf de rechter hem twintig jaar gevangenisstraf voor het uitlokken van de moord op een tuinder in Rijswijk. Pronk ontsnapte twee keer met geweld uit de gevangenis.