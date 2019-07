Feyenoord Basketball versterkt zich met Willem Brandwijk

Willem Brandwijk speelt vanaf komend seizoen voor Feyenoord Basketball. De 23-jarige power-forward is de eerste versterking voor de ploeg van coach Toon van Helfteren. Brandwijk neemt al jaren ervaring uit de Verenigde Staten met zich mee.

De 2.03 meter lange Voorburger debuteerde in 2011 voor de Holderness Highschool, waarna hij tot 2017 ging spelen bij Siena. Daarna vertrok hij naar Indiana University, om meer aan spelen toe te komen.

Coach Toon van Helfteren is zeer content met de komst van Brandwijk, die hij in 2017 al liet debuteren bij Oranje. "Willem is een complete speler. Met zijn atletisch vermogen zal hij zowel verdedigend als aanvallend voor veel mensen een positieve verrassing zijn", aldus Van Helfteren.