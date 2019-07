Supermarkt Zwijndrecht weer open na plofkraak

Aan de buitenkant van winkelcentrum Walburg in Zwijndrecht is de 'enorme hap' uit de muur nog steeds zichtbaar. Toch gaat de supermarkt dinsdag weer open. De hoek van het pand is donderdagavond zwaar beschadigd bij een plofkraak.

De dagen na de ontploffing bleef de Albert Heijn in Walburg dicht, de rest van het winkelcentrum kon vrijdag wel opengaan. Volgens Robbert Stoopman, van de winkeliersvereniging, is afgelopen weekeinde 'keihard gewerkt'.

"We hebben een gat van 15 bij 5 meter en daar is de totale gevel plus inhoud weggeslagen", vertelt Stoopman. De brokstukken lagen meters rond het pand. "Het puin is geruimd, nu moet het weer herbouwd worden."

Er zijn tijdelijk platen tegen het pand neergezet. Het kan volgens de voorzitter van de winkeliersvereniging nog weken duren voor het gebouw weer 'heel' is.

Over de kosten kan hij nog niet veel zeggen. "Dat is een taak voor de verzekering. We hebben nog geen indicatie van wat dit gaat kosten. Het zal niet met 10 duizend euro op te lossen zijn."

De plofkraak is het gesprek van de dag. Bijna een jaar geleden werd bij dezelfde geldautomaat een poging tot plofkraak gedaan. Toen moest een zorgcomplex worden ontruimd, omdat de tas met een explosief daar was achtergelaten.

"Gezien de schade die zo'n explosief kan aanrichten, gaan mensen toch denken: wat als zoiets afgaat voor zo'n woning? Het zorgt voor veel maatschappelijke onrust."

Wat ook niet helpt, zegt Stoopman, is dat de daders nog niet zijn opgepakt. Ook weet hij niet of er iets buitgemaakt is. "De cassette in de automaat is geraakt, en er is geld vrijgekomen. In het pand is redelijk veel geld teruggevonden. Wat de buit precies is, moet de bank bekijken."