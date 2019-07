Dode bruinvis spoelt aan op Maasvlakte

"Zonde", zegt Ad van den Berge van Stichting StrandinZicht over de dode bruinvis die dinsdagochtend op de Maasvlakte is gevonden. "Maar gelukkig zwemmen er nog 80 duizend voor onze kust."

De bruinvis is inmiddels al overgebracht naar de universiteit in Utrecht. Op de faculteit Diergeneeskunde wordt de 'dame' onderzocht.

Het gebeurt regelmatig dat een dode bruinvis aanspoelt op de Nederlandse kust. Dat is niet automatisch reden tot zorg, vertelt Van den Berge. "Het is nu rustig, zeker in vergelijking met enkele jaren geleden. Toen spoelden veel kleintjes aan. Dit was een volwassen, maar magere dame van 1.83 meter."

Wie wil genieten van rondzwemmende bruinvissen in de Noordzee, krijgt het advies om eens naar de kust te komen. "Zeker in de winter zijn ze goed te zien als je een verrekijker hebt."