Expert: Trage wifi? Zo los je het op

IT-expert Erik Lindenburg met tips over het verhelpen van trage wifi

Trage wifi in huis? Da's vervelend, maar er is iets aan te doen. Erik Lindenburg van IT-plus uit het Rijnmond Expertteam geeft tips.

"Internetproviders leveren niet de snelste modems. Ze zijn vaak niet zo goed instelbaar, want de providers hebben liever niet dat mensen zelf gaan prutsen. Ook al is dat niet ingewikkeld. Wat je bijvoorbeeld kunt doen, is een sneller modem kopen en dit als hoofdmodem aansluiten. Dat klinkt heel technisch, maar het valt mee."

Ook is het volgens Lindenburg een idee om een nieuw antennetje te kopen voor je modem en dat er op te schroeven. "De geleverde antennes zijn niet sterk. Zo'n antenne kost een euro of dertig en kan al veel meer snelheid opleveren", aldus de computerkenner.

Tot slot kun je kijken of je op een minder druk kanaal kan afstemmen. Dan moet je zelf gaan durven prutsen, maar ook dat is niet echt moeilijk, zegt Lindenburg, die overigens op zijn site tips geeft hoe dit aan te pakken. "Er zitten twaalf kanalen op zo'n modem. Als de hele straat op hetzelfde kanaal zit, loont het de moeite om een ander kanaal te kiezen. Hier zijn speciale programma's voor."

Zelf heeft Lindenburg goede ervaringen met de KPN. "Er is een app waarmee je een test kunt doen en door het huis kunt lopen. De app laat zien waar je verbinding sterk is en waar minder." Zelf kreeg hij van de provider twee extra modems opgestuurd, omdat de wifi op zijn bovenverdieping matig was.

Durf je zelf te 'prutsen' aan je wifi of wil je meer lezen over het versnellen van je wifi, check dan de site van de Rijnmondexpert .