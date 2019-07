Hellevoetsluis huldigt Songfestivalwinnaar Duncan Laurence

De winnaar van het Eurovisie Songfestival wordt donderdagochtend gehuldigd in Hellevoetsluis. Hier is Duncan Laurence opgegroeid. De gemeente wil hem graag eren.

De zanger wordt donderdag eerst in in het gemeentehuis toegesproken door burgemeester Milène Junius. Mensen kunnen buiten meeluisteren via een geluidsinstallatie.

"Duncan zingt dat hij een small town boy is", zegt Junius. "Dat gaat over Hellevoetsluis. Het is ontzettend leuk dat hij hier naar toe komt, en we zijn ontzettend trots op hem."

Om 11:00 uur is Duncan ook te zien. Op het bordes van het Prinsenhuis in de Vesting krijgt de zanger een plaquette en een gemeente onderscheiding van de burgemeester, en van twee leerlingen van basisschool het Palet en het Penta College Jacob van Liesveldt. Duncan heeft zelf op deze twee scholen gezeten.

De zanger zal ongeveer een half uur te zien zijn op het plein voor het Prinsenhuis. Hij gaat niet zingen, verklapte de burgemeester al op RTV Rijnmond.

In Hellevoetsluis begon Duncan zijn zangcarrière. Zijn oud muziekleraar, Vincent Mulder, is apetrots op zijn voormalige leerling.