OV-Staking Den Haag treft ook metrolijn E

Het personeel van de HTM voert woensdagmorgen actie voor een betere cao. Onderhandelingen tussen de vakbonden en het Haagse ov-bedrijf hebben nog niets opgeleverd.

De vakbonden stelden bij het aankondigen van de actie dat er tijdens de staking door geen enkele vervoerder reizigers binnen het HTM-gebied mag worden vervoerd. De RET zei toen nog af te wachten waarmee de bonden zouden komen.

Dinsdagmorgen maakte de RET aanvankelijk bekend dat metrolijn E volgens dienstregeling rijdt. Die mededeling maakte de vakbonden boos.

Uiteindelijk is na overleg besloten dat de metro's van de RET niet stoppen op de stations Leidschenveen, Forepark, Leidschendam, Voorburg en Laan van NOI. Voor eindpunt Den Haag CS is een uitzondering gemaakt.

Bonden

De RET zegt over de verschillende berichten: "Reden voor tegengestelde berichtgeving is dat de bonden buitengewoon onduidelijk zijn geweest bij het maken van afspraken over de staking. Het is vervelend voor de reiziger dat onduidelijkheid is ontstaan over waar we als RET wel en niet rijden."