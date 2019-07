Beroemde muurschildering van Co Westerik komt terug op gevel Oogziekenhuis

Het kunstwerk van Co Westerik ging in de jaren ''80 tegen de vlakte toen het politiebureau aan het Haagseveer uitbreidde

Het gesloopte kunstwerk Touwtjespringend Meisje van kunstenaar Co Westerik keert terug in het Rotterdamse stadsbeeld. De muurschildering herrijst op de gevel van het Oogziekenhuis in de Blekerstraat.

Het beroemde wandreliëf uit 1976, ontworpen voor de blinde muur van het oude politiebureau aan het Haagseveer, werd in oktober 1988 door een sloopkogel neergehaald.

Er werden tal van pogingen ondernomen het kunstwerk terug te laten keren. Vergeefs. Co Westerik legde zich erbij neer. “Het is nooit een kunstwerk voor de eeuwigheid geweest”, zei hij. Maar het deed hem meer pijn dan hij gedacht had dat zijn 'meisje' verdween.

Nabestaanden

Nadat Westerik in 2018 overleed, gaven zijn nabestaanden aan dat ze het kunstwerk graag terug wilden in de stad. Als een hommage aan de maker. Stichting Droom en Daad sprong financieel bij om het project te realiseren.

Er werd een prijsvraag uitgeschreven: Wie weet een goede muur waarop het meisje weer kan touwtjespringen?



De muur van het Oogziekenhuis kwam daarbij als winnaar uit de bus. "We zijn er heel blij mee", zegt Robert Spiering van het ziekenhuis. "Kunst is voor ons heel belangrijk, omdat het patiënten op hun gemak stelt."

Wim Pijbes, directeur van de Stichting Droom en Daad is minstens even content. “Jarenlang was het Touwtjespringend meisje van het meest geliefde gevelkunstwerk van Nederland. Het is fantastisch dat dit iconische beeld nu een nieuw leven krijgt.”