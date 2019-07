Rotterdamse naar Rusland voor stamcelbehandeling

Marlika heeft multiple sclerose oftewel MS. In Nederland is weinig tegen deze ziekte te doen. Vandaar dat ze haar toevlucht zoekt in Rusland. De behandeling kan ze betalen door een geslaagde crowdfundactie.

"Mijn verwachtingen zijn hoog. Er zou een negentig procent kans zijn dat de ziekte stopgezet wordt. Het wordt dan niet erger. Tachtig procent kans dat de hersenen speciale omleidingen gaat maken. Dan zouden mijn triloog, trilarmen en trilbenen misschien wel verdwijnen. Maar we gaan voor stabiliteit."

Nederlandse artsen zijn minder optimistisch over deze behandeling, maar Marlika's neuroloog steunt haar wel.

"Hij zei: 'Wij Nederlandse neurologen staan er niet achter, maar ik snap dat jij alles uit je leven wilt halen. Ik zal ervoor zorgen dat ik er voor je ben als je terugkomt.' Ik ben hartstikke blij dat hij voor nazorg wil zorgen."

Geen lichte behandeling

Omdat de zorg hier niet wordt aangeboden, wordt de dure behandeling ook niet vergoed. Bij de crowdfundactie is meer dan 90 duizend euro opgehaald. Zaterdag is het dan zover, dan gaat ze naar Rusland.

"Daar krijg ik eerst medicatie, dan chemotherapie. Vervolgens worden mijn stamcellen verzameld. Een machine zal de goede van de slechte stamcellen scheiden, dan worden de goede cellen geoogst."

Het is geen lichte behandeling. Marlika moet vijf weken in Rusland blijven. Daarvan moet ze tien dagen in volledige quarantaine. In die dagen heeft ze dus geen contact met haar jonge dochtertje. "Dat vind ik heel erg, maar het is voor een goed doel. Ik wil nog zoveel met haar ontdekken en zoveel met mijn man en mijn gezin meemaken."