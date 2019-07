Rotterdammer moet tien jaar de cel in voor doodsteken van jonge vrouw in Hilversum

Een 23-jarige Rotterdammer heeft tien jaar cel gekregen voor het doden van een jonge vrouw in een villa in Hilversum. Het 22-jarige slachtoffer werd op 9 juli vorig jaar naakt en dood aangetroffen in de woonkamer van het huis.

De vrouw was 27 keer in haar lichaam gestoken. Zeker zes steken daarvan waren dodelijk, zo bleek op de zitting twee weken geleden. De 23-jarige Kelvin M. en de vrouw hadden een prille relatie.

Dat M. uit zelfverdediging handelde, zoals hij zelf verklaarde, acht de rechtbank in Lelystad niet bewezen. De rechters zagen ook geen overtuigend bewijs voor de stelling dat hij van te voren het plan had om haar te doden.

Het Openbaar Ministerie had om achttien jaar cel wegens moord gevraagd.

Prostituee

M. leerde de vrouw in 2018 kennen in een club in Rotterdam. Hij was er als bezoeker en zij werkte er als prostituee. Er ontstond een relatie.

Op 4 juli werd M. in Rotterdam in zijn gezicht gestoken. Vragen hierover van de rechters wilde hij niet beantwoorden. De verdachte werd afgeperst, denkt justitie.

M. vroeg daarna of hij met de vrouw mee naar Hilversum mocht. Uit van haar telefoon gewiste WhatsAppberichten met haar beste vriendin blijkt dat ze hem op 6 juli haar huis uit wilde zetten.

Justitie vermoedt dat M. hierover zo boos was, dat hij de vrouw die dag neerstak. Ze is vermoedelijk snel daarna aan de forse verwondingen overleden.

Het slachtoffer lag waarschijnlijk al enkele dagen dood in de Gooise villa voordat ze werd gevonden. Een paar dagen voor haar dood was de man op snelweg A27 voor een auto gesprongen. Hij raakte gewond en werd met een traumahelikopter afgevoerd.