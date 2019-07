Ruud de Boer ontmoet... Melanie, die onderverzekerden helpt aan een mooie uitvaart

Het gebeurt helaas nog steeds te vaak: een fatsoenlijke uitvaart komt in gevaar omdat de overledene onderverzekerd was. Of helemaal niet verzekerd. Melanie Whitlau uit Capelle ziet het met lede ogen aan. Er is toch al zoveel verdriet; dan kun je er dit als nabestaande toch ook niet bij hebben? Sowieso wil Melanie nabestaanden helpen met 'ontzorgen' in een toch al moeilijke tijd.