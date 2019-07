Bep van Klaveren Memorial wordt jeugdevenement

De organisatie wil daarmee meer invulling geven aan het eigen profiel. Rotterdamse Sporticonen organiseert het hele jaar door gratis sportevenementen voor de jeugd. Op zaterdag 14 september zijn het kinderen van 6 jaar tot 12 jaar die in de Rotterdamse Maassilo in actie komen tijdens de Bep van Klaveren Memorial.

De Bep van Klaveren Memorial startte eind vorige eeuw als eerbetoon aan de enige Nederlandse bokser die Olympisch kampioen werd. Van Klaveren pakte in 1928 goud tijdens de Spelen van Amsterdam. De laatste jaren was er op een zondag in september de 'Junior Bep' en een dag later de Bep van Kalveren Memorial voor amateurboksers. Vorig jaar beleefde de Memorial haar 25ste editie.