Horemans definitief naar Excelsior

Siebe Horemans blijft speler van Excelsior. De Belg tekende dinsdag een driejarige verbintenis in Kralingen. Horemans werd vorig seizoen nog gehuurd van het Belgische AA Gent.

De 21-jarige Horemans was aan het eind van het seizoen basisspeler bij Excelsior. Vorige week liet trainer Ricardo Moniz al weten dat hij Horemans graag zo spoedig mogelijk aan zijn selectie zou willen toevoegen.

Horemans is rechtsback, maar kan ook centraal in de verdediging worden ingepast. Bij AA Gent had Horemans nog een contract tot 2020, maar daar mocht hij transfervrij vertrekken.