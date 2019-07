Rotterdam wil invloed op advertentiepagina's in huis-aan-huis-bladen

De gemeente Rotterdam wil invloed hebben op het aantal advertentiepagina's in de kranten die huis-aan-huis worden bezorgd. Wethouder Arno Bonte wil in de strijd tegen papierverspilling dat minimaal dertig procent van de pagina's redactionele artikelen bevatten. Dat schrijft hij aan de gemeenteraad.

Bonte wil binnenkort met de uitgevers van de bladen over het onderwerp praten. Hij vindt dat de kranten onnodig dik worden door alle advertenties. De wethouder wil dat de uitgevers garanderen dat er voldoende inhoudelijke verhalen in de kranten blijven staan. Nu zou het aandeel niet-advertenties 25 tot 28 procent bedragen. Bonte wil dat getal verhogen naar dertig procent.

Folders

In de strijd tegen de papierverspilling moeten inwoners van Rotterdam vanaf volgend jaar toestemming geven als ze nog reclamefolders willen ontvangen. Daarvoor moeten ze een sticker op hun brievenbus plakken. Zonder die sticker mogen de folders niet meer worden bezorgd.

Het systeem in veel plaatsen en ook in Rotterdam is nu nog omgekeerd. Bewoners moeten een sticker (nee/nee of nee/ja) plakken om de folders te weren.

Wethouder Arno Bonte vindt het met het Rotterdams college tijd om de 'papierverspilling' een halt toe te roepen. Volgens hem krijgt een Rotterdams huishouden 119 kilo papier. Zestig procent (72 kilo) landt bij het restafval. Dat wordt verbrand en niet opnieuw gebruikt. Bonte verwacht een besparing van 3.850.000 kilo papier per jaar te bereiken.

De gemeenteraad moet zich nog over het voorstel buigen.