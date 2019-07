Waterpolodames in voorbereiding op WK: 'We willen naar de finale'

Maud Megens over WK waterpolo: 'Lastig om bij de wereldtop te zeggen dat we zomaar een medaille gaan halen'

Na de nipte nederlaag van maandag, hebben de Nederlandse Waterpolodames dinsdag in het zwemcentrum gelijkgespeeld tegen Italiƫ. Oranje speelt in Rotterdam-Zuid een vriendschappelijk toernooi, ter voorbereiding op het WK.

"Uitslagen hier zeggen mij niet zoveel, die zijn voor de statistieken", vertelt bondscoach en Rotterdammer Arno Havenga. "Het is belangrijk hoe we spelen, dit toernooi staat volledig in dienst van het WK in Zuid-Korea, dat over twee weken begint. Ik ben tot nu toe wisselend tevreden, we doen hele goede dingen, maar maken ook individuele fouten."

"We willen graag naar de finale, ik denk dat dat reëel is", formuleert Havenga de doelstelling van Oranje. "We zijn Europees Kampioen, maar het is een sterk deelnemersveld. Het wordt dus wel een flinke klus om ons doel te realiseren." Maud Megens, Rotterdamse topschutter van de waterpolodames, vult haar coach aan: "Het is lastig om bij de wereldtop te zeggen dat we zomaar een medaille gaan halen, maar je gaat altijd voor het hoogst haalbare."

Bekijk hierboven de volledige interviews met Arno Havenga en Maud Megens.