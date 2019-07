Vlaardingse schrikt van hondenontvoerders: 'Give me your dog or I'll kill you!'

'Give me your dog or I'll kill you!'

"Ik werd aangesproken door twee mannen in een wit bestelbusje die mijn hond wilde hebben", vertelt Ligteringen. "Ik moest hem geven of ik zou dood gaan. 'Give me your dog or I'll kill you' zeiden ze in gebrekkig Engels."

De Vlaardingse gaf zichzelf niet zo snel gewonnen. "Ik gaf een lel met mijn kruk tegen het busje en ik zei tegen de bijrijder: 'You're next!'" De mannen schrokken zo van deze actie dat ze meteen het busje instapten en wegreden.

"Luna is een Amerikaanse Stafford", zegt Ligteringen. Luna is volgens haar helemaal geen gevaarlijke hond, maar echt een schoothond. "Maar elke hond is een doelwit. Ze nemen allerlei soorten honden mee, maar vooral de grote worden gebruikt als sparringspartner voor andere vechthonden."

Bang

Ligteringen heeft van het voorval toch een behoorlijke knauw gekregen. "Het gaat niet zo best: ik slaap niet zo lekker en ik ben vrij gespannen." De hond uitlaten doet ze nog wel. "Dat zal wel moeten. Luna moet toch haar behoefte doen."

De Vlaardingse wil graag andere hondenbezitters waarschuwen: "Men moet uitkijken want elke hond is er één die ze meekunnen nemen."