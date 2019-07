Kerkhove direct onderuit op Wimbledon

Lesley Kerkhove is in de eerste ronde van het tennistoernooi op Wimbledon uitgeschakeld. De speelster uit Spijkenisse verloor in twee sets van Ivana Jorovic. De Servische won met 7-6 en 6-4.

In de eerste set kwam Kerkhove op een 5-3 voorsprong, maar uiteindelijk ging de set via de tie break naar Jorovic.

In de tweede set kwam de inwoonster uit Spijkenisse ook snel een break voor, maar ging de set uiteindelijk toch naar Jorovic.

Kerkhove wist zich via de kwalificaties te plaatsen voor het hoofdtoernooi op Wimbledon. Jorovic staat momenteel 99 ste op de wereldranglijst

Voor Kerkhove was het haar eerste deelname op het grastoernooi in Londen. Het was niet haar debuut op een Grand Slam, want Kerkhove deed eerder al een keer mee aan de US Open in Amerika.